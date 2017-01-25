Назарбаев: Я сознательно иду на делегирование значительной части своих полномочий

Президент
Талгат Исенов
Глава государства в специальном обращении, посвященном вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, заявил, что сознательно делегирует часть своих полномочий, передает Kazpravda.kz.

"Целесообразно передать Правительству утверждение государственных программ, за которые оно будет нести всю полноту ответственности. Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав.

Президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-министра.  Все это повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями.

Утратили актуальность нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона. Предлагается усилить роль Парламента в отношении местной исполнительной власти.

Кроме того, требуется проработать вопрос о совершенствовании деятельности Конституционного Совета, судебной системы и прокуратуры.  В то же время нам необходимы безусловные гарантии неизменности нашего конституционного строя", – сказал Назарбаев.

Как отметил Президент, Рабочая группа будет дальше работать, так как ей необходимо всесторонне изучить все эти вопросы и подготовить пакет предложений для последующего общественного обсуждения.

"Предлагаемая программа позволит решить три задачи. Во-первых, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Во-вторых, повышение роли Правительства и Парламента даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы.

Да, это более сложная система управления, но и общество стало более сложным. Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает Президент.

И делаю это с одной-единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной.

В-третьих, в мире нет универсальной модели государственного устройства. Все находятся в поисках.

Мы никогда не занимались копированием чужих моделей государственного устройства, находя свои, подчас уникальные решения, хотя есть вопросы, в которых мы следуем в рамках международного опыта.

Предлагаемая нами реформа опирается, прежде всего, на собственный опыт и потребности самого Казахстана", – отметил Президент.

По его словам, программа реформ – это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан.

"Ответ ясный и последовательный – в сторону демократического развития. Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован.

Издан соответствующий Указ. Все это отвечает будущему развитию страны и соответствуют Пяти институциональным реформам.

Пятый пункт "Открытое Правительство" как раз предполагал серьезное перераспределение полномочий. Для того чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие балансы и противовесы", – заключил Глава государства.

Полный текст обращения Президента РК.

