Назарбаева: Нужно обратить внимание на людей, оставшихся без работы из-за карантина

Политика
Лаура Тусупбекова
Фото: пресс-служба Сената РК
Заседание Бюро Сената Парламента РК прошло под председательством Дариги Назарбаевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.

Были рассмотрены вопросы распределения между комитетами одобренных Мажилисом законопроектов, а также одобрена повестка очередного заседания Сената, которое запланировано на 9 апреля. Председатели комитетов проинформировали о подготовке вопросов, которые будут рассмотрены на заседании.

Как отметила Дарига Назарбаева, Президентом страны и Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения очень оперативно и на опережение принимаются все необходимые меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Самое главное теперь –реализация и четкое исполнение принятых решений на местах. К сожалению, мы видим это по сообщениям депутатов маслихатов и материалам СМИ, именно исполнение на местах зачастую вызывает очень много вопросов. Сейчас важны совместные усилия всех государственных органов, депутатского корпуса и акимов всех уровней, бизнес-структур для того, чтобы вместе преодолеть этот сложный период с наименьшими негативными последствиями, как для экономики страны, так и для каждого казахстанца", - сказала глава Сената.

Подводя итоги обсуждения, Дарига Назарбаева поручила комитетам Сената сосредоточиться на вносимых уточнениях в бюджет 2020 года и отработать механизм мониторинга его исполнения по своим направлениям. В частности, обратить особое внимание на реализацию программы Дорожная карта занятости, на которую выделяется 1 трлн тенге.



По мнению главы Палаты, сенаторам, которые избраны от регионов, необходимо изучить на какие цели и объекты планируют направить средства Дорожной карты занятости в их областях.

"Мы хорошо знаем, какие были допущены нарушения при реализации предыдущих социальных программ занятости. Нужно обратить внимание на тех людей, которые остались без работы в связи с закрытием на карантин городов. Они нуждаются в особой поддержке", - подчеркнула Д. Назарбаева.

В завершении заседания председатель Сената выразила слова благодарности заместителю председателя Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами) при Сенате Парламента сенатору Тулеубеку Мукашеву и Республиканскому объединению депутатов маслихатов за организацию работы депутатов маслихатов по оказанию помощи людям в регионах и поддержку инициативы Елбасы и Общественного Фонда Birgemiz.

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