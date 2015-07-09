Назарбаева поздравили с юбилеем президенты Турции и Вьетнама

Президент
Ксения Воронина
Глава государства продолжает получать поздравления с 75-летием от мировых лидеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем поздравлении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил поступательное укрепление и углубление двусторонних связей, основанных на братстве, дружбе и сотрудничестве, и берущих начало из общности языка и культуры, а также взаимного доверия.

"Огромный вклад в вывод наших отношений на уровень стратегического партнерства внесло Ваше мудрое и дальновидное лидерство. Под Вашим руководством Казахстан превратился в страну, вставшую на путь экономического развития и политической стабильности, влиятельное государство на международной и региональной арене. Мы гордимся достижениями Казахстана", – говорится в телеграмме.

Эрдоган также выразил уверенность, что взаимодействие двух стран продолжит расширяться, что, в свою очередь, внесет важный вклад в укрепление мира, стабильности и благополучия на евразийском пространстве, и пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья и долголетия, а дружественному и братскому народу Казахстана – благополучия.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Акорде в апреле 2015 г.

В своем поздравлении Президенту РК глава Вьетнама Чыонг Тан Шанг отметил, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан добился значительного развития, социально-политической стабильности, экономического роста, улучшения жизни народа.

"Изо дня в день Казахстан выполняет ведущую роль в Центральной Азии, укрепляя свою позицию на международной арене. Со своей стороны выражаю удовлетворенность достижением конкретных результатов в отношениях между двумя странами за последнее время. Экономика и торговля, в том числе нефтегазовая сфера, являются основными направлениями сотрудничества наших стран, особенно после подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС", – говорится в телеграмме.


Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг посетил Казахстан с государственным визитом в сентябре 2012 г.

Президент Вьетнама выразил уверенность, что вступление в силу данного соглашения будет способствовать открытию новых возможностей и реализации намерений по обеспечению процветания двух стран. Чыонг Тан Шанг пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов на ответственном посту, а народу Казахстана – дальнейшего развития на основе программы "Нұрлы жол".


