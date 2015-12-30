Назарбаева с наступающим Новым годом поздравил Путин
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с наступающим Новым годом поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РФ.
"Поздравляя с Новым годом Президента РК Нурсултана Назарбаева, Президент РФ указал, что за последнее время удалось многое сделать для укрепления российско-казахстанского союзничества и добрососедства", – говорится в сообщении.
Путин также выразил убежденность в том, что и в наступающем году будет наращиваться эффективное сотрудничество во всех сферах на благо братских народов двух стран, в интересах укрепления стабильности и безопасности на евразийском пространстве.