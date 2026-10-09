Назерке Кубыгулкызы «оживляет» интерьеры

С детства Назерке была неравнодушна к рисованию. То, что когда-то было обычным детским увлечением, со временем переросло в серьезный интерес, а затем и в дело, которое стало приносить доход. Сейчас девушка создает объемные композиции и настенные росписи, способные полностью изменить привычное пространство.

При этом творческий путь Назерке начался не с художественного образования. В течение пяти лет она изучала строительство и дизайн, а полученные знания сегодня помогают ей не только придумывать внешний вид будущей работы, но и понимать особенности помещения, его пространства, освещения и общего стиля.

По ее словам, назвать точный срок изготовления барельефа практически невозможно. Каждый заказ отличается от предыдущего: где-то требуется небольшая декоративная деталь, а где-то речь идет о масштабной композиции, которая становится одним из главных элементов интерьера.

Работа над каждым проектом начинается с общения с заказчиком. Назерке сначала старается понять, каким человек видит будущий интерьер, какие элемен­ты уже есть в помещении и в каком стиле оно оформлено. Важно учитывать и пожелания владельца, и особенности самого пространства: так рождается композиция, которая впоследствии должна превратиться в объемное панно или настенную роспись.

При этом Назерке признается: для нее принципиально важно не просто выполнить техническое задание. Она хочет видеть в готовой работе часть себя.

По ее мнению, настенное панно должно быть таким, чтобы спустя время его было приятно рассматривать. Именно поэтому, приступая к очередному проекту, она старается не ограничиваться готовыми шаблонами, а каждый раз искать собственное решение.

Творчество для мастерицы вообще связано с постоянным поиском. Она следит за работами других художников, изучает их приемы и идеи, знакомится с новыми направлениями. Особенно много вдохновения черпает из социальных сетей, где сегодня можно увидеть работы мастеров из разных стран.

Одним из художников, чье творчество оказало на нее заметное влияние, Назерке называет Бакыта Шукетаева.

– Мне нравится его самобытный стиль, его теплые и трогательные работы. В некоторых произведениях есть что-то напоминающее кадры из мультфильмов, – говорит она.

При этом Назерке не стремится копировать чужую манеру. Наблюдая за работами других авторов, она скорее ищет вдохновение и постепенно формирует собственный почерк.

У творческого процесса Назерке есть еще одна особенность. Во время работы она предпочитает не включать музыку.

Вместо песен мастерица слушает разговоры, интервью и лекции, в том числе на психологические темы. Пока руки заняты созданием очередной детали, она одновременно может слушать что-то новое и расширять собственный кругозор.

Каждый проект для нее по-своему важен, поэтому выделить какую-то одну работу в качестве самой любимой Назерке затрудняется.

Она говорит, что к каждому заказу относится с одинаковым вниманием и старается вкладывать в него душу. Возможно, именно поэтому готовые работы для нее не становятся просто выполненным заказом, который можно забыть после передачи клиенту.

Особое место в ее нынешних творчес­ких интересах занимают природные мотивы. В последнее время художницу все больше привлекают цветы. Они поз­воляют работать не только с формой и объемом, но и создавать в интерьере ощущение легкости и живости.

Для барельефов такие сюжеты дают особенно широкие возможности: лепестки, листья, изгибы растений можно сделать объемными, подчеркнуть светом и тенью, превратить обычную стену в декоративный объект.

Творческая работа постепенно расширила круг ее общения. Среди заказчиков и коллег оказались талантливые люди, с которыми она познакомилась благодаря своим проектам. А некоторые профессиональные знакомства со временем переросли в теплые дружес­кие отношения.

Для молодой мастерицы это не менее ценно, чем сам заработок. Творчество стало для нее своеобразной средой общения, где люди встречаются не только ради конкретного заказа, но и для обмена идеями, опытом и вдохновением.

Сегодня Назерке продолжает развиваться и искать новые формы для самовыражения. Полученное архитектурно-строительное образование помогает ей видеть пространство иначе, а художественное увлечение позволяет наполнить его индивидуальностью.

В ее планах – работа, которая будет особенно тесно связана с культурой Казахстана. Она намерена создать произведение с ярко выраженным национальным колоритом. Ей хочется попробовать передать в объемной работе элементы казахской культуры и сделать произведение, которое будет узнаваемо не только благодаря технике исполнения, но и благодаря своей атмосфере.