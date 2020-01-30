Назначен аким района "Байконур" в Нур-Султане

Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
По согласованию с Администрацией Президента и с депутатами городского маслихата Нурбол Нурсагатов назначен акимом района "Байконур" г.Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
С 2004 по 2005 годы Нурбол Тулегенович работал ведущим специалистом, главным специалистом Комитета строительства Министерства индустрии и торговли РК;
С 2005 по 2008 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астаны;
С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя Управления строительства акимата города Астаны;
В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.
С 2014 по 2019 годы работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата города Алматы и Управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султан.
"38-летний Нурбол Нурсагатов - опытный специалист, прошедший путь в соответствии с принципом меритократии от ведущего специалиста до заместителя председателя Комитета/руководителя Управления", - отметили в городском акимате.