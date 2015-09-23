Назначен аким Свежий выпуск 457 Валерий ВЕДЕНКО

Б. Жакупов родился в 1965 г., в 1991 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия», в 2006 году – Алматинскую академию экономики и статистики с присуждением квалификации бакалавр финансов. В 2004 году поступил на государственную службу, работал начальником Карабалыкского районного управления сельского хозяйства и продовольствия. С 2004 года работал заместителем акима Карабалыкского района. С 2008 года – заместитель акима города Костаная. С 2009 по 2012 год занимал должность акима Мендыкаринского района. С февраля 2012 года до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Костанайской области.