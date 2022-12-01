Айдарбек Сапаров стал акимом Северо-Казахстанской области
Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Соотвествующий указ подписал глава государства, сообщает Kazpravda.kz.
"Указом Главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области", – говорится в официальной информации Акорды.
Трудовую деятельность Сапаров начал бухгалтером совхоза Северо-Казахстанской области в 1984 году. Последняя занимаемая должность - первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
Ранее должность акима СКО занимал Кумар Аксакалов.