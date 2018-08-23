Распоряжением Главы государства Абдукадырова Джамиля Юсупжановна назначена директором Архива Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Коллективу Архива вновь назначенного директора представил начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан Махмуд Касымбеков, который пожелал высоких достижений и успехов в работе.
Также от имени руководства Администрации Президента Республики Казахстан Касымбеков выразил признательность бывшему директору Архива Джапарову Борису Аликеновичу за безупречную службу, образцовое исполнение служебных обязанностей и вручил ему ведомственную награду – нагрудный знак "Мінсіз қызметі үшін".
Джамиля Абдукадырова, более 15 лет проработав в Архиве Президента, прошла все служебные ступени от должности специалиста до заместителя директора , отметили в пресс-службе Акорды.