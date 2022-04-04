Член Президентского молодежного кадрового резерва Данияр Мукитанов назначен директором Школы политического менеджмента партии «AMANAT», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.



Данияр Мукитанов родился в мае 1989 года. Выпускник университета КИМЭП. Получил степень магистра в университетах Иностранных языков Хангук (Корея) и Шеффилда (Великобритания).

Трудовую деятельность начал специалистом в РГП «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» Министерства экологии РК. В разные годы работал в АО «Жасыл даму», НАО «Холдинг «Кәсіпқор», ТОО «Межрегиональный центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров».

С 2016 по 2020 гг. руководил образовательными и социальными программами в Британском совете (British Council).

С января 2021 года и по настоящее время работал вице-президентом АО «Центр международных программ».