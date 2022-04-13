Решением Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» в дочерней компании АО «КазТрансГаз Аймак» на должность Генерального директора (председателя правления) назначен Максут Хаким Кайргелдыулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Максут Хаким - уроженец Павлодарской области. Высшее образование получил в Казахском Национальном Техническом Университете по специальности «Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», затем в Хьюстонском Университете по специальности «Master of Business Administration».

Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности инженера международной компании Chevron (Хьюстон, США), затем работал в международной компании AGIP KKo (Лондон, Великобритания) в должности инженера и координатора. Работал координатором в компании Тоталь (Париж, Франция), коммерческим директором, а после Первым заместителем генерального директора ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

Занимал должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и капитальному ремонту АО «КазТрансОйл», руководителя по развитию АО «КазСтройСервис», исполнительного директора ТОО «Лукойл ЛЦА».

В период с 2019 по 2021 годы занимал должность советника генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», по настоящее время являлся исполнительным директором АО «Пассажирские перевозки».

Хаким Кайргелдыулы свой опыт применял в производственных нефтегазовых компаниях на территории Республики Казахстан и за рубежом.

АО «КазТрансГаз Аймак» является 100%-ным дочерним предприятием АО «НК «QazaqGaz» и занимается поставкой, а также реализацией природного газа потребителям в одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.