Назначен глава Департамента госдоходов по Жетысуской области

Талгат Козбеков назначен руководителем Департамента государственных доходов по Жетысуской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Талгат Козбеков родился в 1976 году в селе Коктал Панфиловского района Талдыкорганской области.

Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «Экономист-маркетолог» и Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве налогового инспектора отдела налогового аудита Налогового комитета по Панфиловскому району.

В разные годы занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя управления государственных доходов по Панфиловскому району.

В 2020 году работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов Атырауской области.

С марта 2022 года был руководителем Департамента государственных доходов по Алматинской области.