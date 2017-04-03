​Назначен глава Kazakh Invest

В ходе заседания рассмотрены организационные вопросы деятельности нацкомпании. Утверждена штатная численность и структура компании, избраны независимые директора, одобрена кандидатура на должность председателя правления компании. Им стал Максат Кабашев, ранее занимавший должность вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Кабашев Максат Рахимжанович родился в 1967 году. Окончил Мос­ковский лесотехнический институт, Казахский национальный техничес­кий университет, Массачусетский технологический институт, магистр делового администрирования. Трудовую деятельность начал в 1992 году в Алма-Атинском архитектурно-строи­тельном институте. В разные годы работал на руководящих постах ряда компаний и фондов – «Казнефтехим», «Казахгаз», Нацио­нальный инновационный фонд, Фонд стрессовых активов, а также на Казахстанской фондовой бирже. Занимал ответственные должности в Министерстве индустрии и торговли и Министерстве энергетики и минеральных ресурсов.

Акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Invest» создано по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева на базе национального агентства по экспорту и инвестициям Kaznex Invest. Главная задача Kazakh Invest – выступать в качестве единого переговорщика с целевыми транснациональными компаниями и крупными инвесторами от имени Правительства Казахстана.