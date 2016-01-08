Назначен глава местной полиции ЮКО

В Южно-Казахстанской области сформировалась местная служба полиции, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима региона.
На сессии маслихата депутаты одобрили кандидатуру Балтабека Абылаева на должность начальника новой службы местной полиции ДВД ЮКО. После чего аким региона подписал распоряжение о назначении.
Напомним, формирование местной полиции осуществлено в рамках Плана нации "100 конкретных шагов".
"Местная полиция будет проводить мероприятия по раскрытию и предотвращению совершения преступлений, следить за общественным порядком и будет обеспечивать безопастность передвижения на дорогах", – сообщил Бейбут Атамкулов.
Балтабек Абылаев окончил высшую школу МВД РК в Караганде. Свою карьеру в правоохранительных органах начал в 1990 году. До назначения на должность начальника местной полиции занимал пост начальника управления миграционной полиции.