Назначен глава Нацбанка РК

Нурсултан Назарбаев сообщил, что согласно поданному заявлению Григорий Марченко был освобожден от должности председателя Национального Банка по семейным обстоятельствам.

– Он много лет работал на этом посту, в том числе и в трудные годы. Внес большой вклад в развитие финансовой системы нашей страны, в работу Национального Банка, управление Национальным фондом, за что я ему благодарен, – сказал Президент.

Глава государства сообщил, что им принято решение о назначении председателем Национального Банка Кайрата Келимбетова.

– Ему 44 года, он выпускник Московского государственного университета и Джорджтаунского университета в США. Последние годы занимал должности министра экономики и бюджетного планирования, а позже – заместителя Премьер-Министра, вел переговоры по вопросам функционирования Таможенного союза и формирования Евразийского экономического союза. Считаю, что его знания экономики страны и финансовой ситуации положительно скажутся на работе Национального Банка, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что принятое решение пойдет во благо развития нашей страны, а также подчеркнул, что политика Национального Банка не изменится, сообщила пресс-служба Президента.