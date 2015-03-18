Назначен глава Регионального центра ООН в Центральной Азии
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Петко Драганова специальным представителем и главой Регионального центра организации по превентивной дипломатии в Центральной Азии (UNRCCA), который расположен в Ашхабаде. Об этом говорится в распространенном сообщении Центра новостей ООН, передает Kazpravda.kz.
Региональный центр ООН был открыт в Ашхабаде в декабре 2007 года. Его задача – оказывать помощь правительствам Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в наращивании потенциала по мирному разрешению споров и предотвращению конфликтов путем диалога и привлечения международной поддержки.
Центр тесно сотрудничает с региональными организациями и является ареной для углубления их взаимодействия в интересах народов Центральной Азии, мира и стабильности в регионе.
Генеральный секретарь ООН в 2008 году выступил с инициативой укрепления превентивной и посреднической роли организации, которая будет переходить от практики разрешения вооруженных конфликтов к формированию культуры их предотвращения, активизации мер, направленных на ликвидацию причин напряженности и войн.