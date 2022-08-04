Назначен глава Центра поддержки гражданских инициатив

Приказом министра информации и общественного развития РК Галым Курман назначен председателем правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Галым Полатулы Курман окончил Южно-Казахстанский государственный университет, Международный гуманитарно-технический университет.
Трудовую деятельность начал в качестве главного экономиста службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.
Работал заместителем акима Жетысайского района Туркестанской области, Членом Ревизионной комиссии в городах Астана и Шымкент, заместителем руководителя Центрального аппарата партии «Nur Otan».
С 2016 года имеет квалификацию «государственного аудитора».
С марта текущего года - исполняющий обязанности председателя Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».
Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Қаржы сақшысы» ІІІ степени.