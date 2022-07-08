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Кадровые назначения
Назначен Главный военный прокурор Казахстана

По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора Секенов Дастан Абдикадырович назначен Главным военным прокурором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Секенов Дастан Абдикадырович службу в органах прокуратуры начал в 1996 году стажером в Аксайском районе г. Алматы.

До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре г. Алматы.

В период с 2001 по 2009 годы занимал руководящие должности в Главной военной прокуратуре.

В 2009 году назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.

С 2014 по 2018 годы возглавлял департаменты в министерствах финансов и национальной экономики.

С 2018 года работал в Администрации Президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором Государственно-правового отдела.

В 2019 - 2021 годы - руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Алматы.

С мая 2021 был первым заместителем Главного военного прокурора.

Классный чин - полковник юстиции.

Награжден орденом «Құрмет» (2015г.).

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