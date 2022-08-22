Фото пресс-службы МВД РК
Кадровые назначения
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел на должность начальника Академии Национальной гвардии назначен Артур Токушев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Личному составу Главного командования Национальной гвардии нового начальника Академии представил заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

Главнокомандующий войсками правопорядка выразил уверенность в том, что полковник Артур Токушев, используя опыт прохождения службы в войсках, выполнит все поставленные перед собой задачи.

"Полковника Артура Токушева все прекрасно знают в Национальной гвардии. Он был командиром воинских частей 5513, 7552, 6654. Был слушателем Военной академии Вооруженных Сил РК и Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы. Уверен, что Артур Калиакпарович внесет большой вклад в формирование и проведение кадровой политики по подготовке офицерских кадров для Национальной гвардии", – сказал Еркин Ботаканов.

Артур Токушев прошел служебный путь от курсанта Высшего военного командного училища Внутренних войск МВД России до первого заместителя начальника Главного штаба Главного командования Национальной гвардии. В разные годы командовал воинскими частями 5513 (Тараз), 7552 (Алматы), 6654 (поселок Каракемер) Национальной гвардии, являлся старшим преподавателем кафедры оперативного искусства и тактики Национального университета обороны.

С октября 2015 года занимал должность первого заместителя начальника Главного штаба Главного командования Национальной гвардии. Также в этот день представили нового начальника управления по защите государственных секретов Главного командования Национальной гвардии – Динмухамеда Мырзатаева.

 

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