Кадровые назначения
Назначен новый аким Мангистауской области
Указом Главы государства Нурлан Ногаев назначен акимом Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

О Ногаеве Н.А.

Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности Министра энергетики Республики Казахстан.


Президент

Республики Казахстан К.Токаев


Нур-Султан, Акорда, 7 сентября 2021 года

№ 654


Указом Главы государства Трумов Серикбай Утелгенович освобожден от должности акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Образование - высшее, окончил Московскую государственную академию нефти и газа имени И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Горный инженер, экономист-международник, мастер делового администрирования».

Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач города Октябрьска Актюбинской области.

В 1993-1995 годы – старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО "Гили - Паскер, город Москва.

В 1995-1996 годы – заместитель генерального директора малого предприятия "Отрар Лтд, Алматы.

С 1996 по 2006 год – инженер, начальник отдела, генеральный директор ТОО "Казахтуркмунай.

С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз.

С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С сентября 2007 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2010 года - первый заместитель акима области.

20 января 2012 года Указом Главы государства назначен акимом Западно-Казахстанской области.

С 26 марта 2016 года – аким Атырауской области.

С 18 декабря 2019 года назначен министром энергетики Республики Казахстан.





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