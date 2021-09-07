Указом Главы государства Нурлан Ногаев назначен акимом Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О Ногаеве Н.А.
Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности Министра энергетики Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 7 сентября 2021 года
№ 654
Указом Главы государства Трумов Серикбай Утелгенович освобожден от должности акима Мангистауской области.
Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Образование - высшее, окончил Московскую государственную академию нефти и газа имени И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Горный инженер, экономист-международник, мастер делового администрирования».
Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач города Октябрьска Актюбинской области.
В 1993-1995 годы – старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО "Гили - Паскер, город Москва.
В 1995-1996 годы – заместитель генерального директора малого предприятия "Отрар Лтд, Алматы.
С 1996 по 2006 год – инженер, начальник отдела, генеральный директор ТОО "Казахтуркмунай.
С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз.
С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
С сентября 2007 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2010 года - первый заместитель акима области.
20 января 2012 года Указом Главы государства назначен акимом Западно-Казахстанской области.
С 26 марта 2016 года – аким Атырауской области.
С 18 декабря 2019 года назначен министром энергетики Республики Казахстан.