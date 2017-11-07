Назначен новый аким Шымкента

Общество
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Новым акимом Шымкента назначен Нурлан Сауранбаев, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.



"По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия городского маслихата распоряжением акима Южно-Казахстанской области Нурлан Сауранбаев назначен акимом города Шымкент", – говорится в сообщении.

Аким области Жансеит Туймебаев представил активу города нового руководителя и пожелал ему успехов в работе.



"Надеюсь, Нурлан Ермекович приложит все усилия, знания и опыт для дальнейшего развития экономики города, а также обратит особое внимание на ряд вопросов, отрицательно воздействующих на социально-экономическое развитие. Вместе с этим поручаю обеспечить выполнение государственных программ, увеличить доходную часть бюджета города, привлечь инвесторов в целях развития малого и среднего бизнеса, обеспечить занятость населения путем открытия новых рабочих мест, принять конкретные меры по развитию инфраструктуры населенных пунктов, присоединенных к городу", – сказал аким области.

Сауранбаев Нурлан Ермекович родился 20 мая 1967 года, образование высшее, квалификация по специальности – экономист.

Трудовую деятельность начал в 1991 году генеральным директором компании "Енбек".

В 1997-2002 годы работал исполнительным директором Конгресса предпринимателей Казахстана, директором ДП "Пассажирские перевозки" республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы", первым вице-президентом ОАО "АНПЗ".

В 2002-2016 годы занимал должности директора департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО "Национальная компания "КазМунайГаз", управляющего директора по транспортировке нефти, управляющего директора по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз", вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, заместителя министра обороны Республики Казахстан.

С февраля 2017 года занимал должность руководителя организационного комитета штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

Награжден орденами "Құрмет" и "Парасат", а также юбилейной медалью "20 лет Независимости Республики Казахстан".

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