Назначен новый аким Тараза

Кадровые назначения
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Акимом Тараза назначен Галымжан Абдраимов, передает Kazpravda.kz.

"Распоряжением акима Жамбылской области № -Ж/Қ от "23" апреля 2018 года Абдраймов Галимжан Райлович назначен акимом города Тараз", – сообщили в пресс-службе акимата города.




Абдраймов Галимжан Райлович родился в 1965 году, образование высшее. В 1988 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", 2003 году университет "Туран" по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1987 году мастером строительного участка колхоза "Шығыс" в Джамбулской области.

В 1991-1998 г.г. – техник-строитель хозрасчетно-проектного производственного архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме, председатель крестьянского хозяйства «Алрай», исполнительный директор архитектурно-строительной фирмы ТОО "Альтаир" ЛТД;

1998-2002 г.г. – эксперт, главный специалист, начальник отдела, директор Алматинского городского центра лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности;

в 2002-2003 г.г. – начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области, заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по городу Астана;

в 2003-2009 г.г. – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области; 

в 2009-2013 г.г. – государственный инспектор строительства Республики Казахстан – начальник управления, директор департамента в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства,

2013-2014 г.г. – заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан,

2014-2015 г.г. – руководитель аппарата акима Алматинской области, 2015-2017 г.г. – заместитель акима Алматинской области.

С 2017 года по сегодняшний занимал должность заместителя акима Жамбылской области.

Награжден орденом "Кұрмет", медалями "Ерен еңбегі үшін", "почетный строитель Республики Казахстан".

Женат, воспитывает троих детей.


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