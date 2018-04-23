Назначен новый аким Тараза

Акимом Тараза назначен Галымжан Абдраимов, передает Kazpravda.kz.
"Распоряжением акима Жамбылской области № -Ж/Қ от "23" апреля 2018 года Абдраймов Галимжан Райлович назначен акимом города Тараз", – сообщили в пресс-службе акимата города.Абдраймов Галимжан Райлович р
одился в 1965 году, образование высшее. В 1988 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", 2003 году университет "Туран" по специальности "юрист".
Трудовую деятельность начал в 1987 году мастером строительного участка колхоза "Шығыс" в Джамбулской области.
В 1991-1998 г.г. – техник-строитель хозрасчетно-проектного производственного архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме, председатель крестьянского хозяйства «Алрай», исполнительный директор архитектурно-строительной фирмы ТОО "Альтаир" ЛТД;
1998-2002 г.г. – эксперт, главный специалист, начальник отдела, директор Алматинского городского центра лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности;
в 2002-2003 г.г. – начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области, заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по городу Астана;
в 2003-2009 г.г. – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области;
в 2009-2013 г.г. – государственный инспектор строительства Республики Казахстан – начальник управления, директор департамента в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
2013-2014 г.г. – заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан,
2014-2015 г.г. – руководитель аппарата акима Алматинской области, 2015-2017 г.г. – заместитель акима Алматинской области.
С 2017 года по сегодняшний занимал должность заместителя акима Жамбылской области.
Награжден орденом "Кұрмет", медалями "Ерен еңбегі үшін", "почетный строитель Республики Казахстан".
Женат, воспитывает троих детей.