Назначен новый аким Темиртау

По согласованию с Администрацией Президента Казахстана и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Ораз Таурбеков, до этого возглавлявший город Балхаш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру нового акима.

Депутаты одобрили единогласно.

Бывший аким Темиртау Кайрат Бегимов освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу.

«Мы вместе с вами сделали для улучшения жизни города немало. Начали строительство 7-го котла на ТЭЦ-2. Это важный проект, его реализация улучшит систему теплоснабжения жителей города. Производится капитальный ремонт третьей тепломагистрали. За 2 года установили около тысячи опор освещения. Благоустройством охвачены улицы города и посёлок Актау, – сказал Кайрат Бегимов. – Благодарю каждого за совместную работу!»

Ораз Таурбеков обещал оправдать оказанное доверие.

«Назначение на должность акима крупного промышленного города с богатой историей и традициями – большая честь для меня. На новом месте приложу все свои знания и опыт для выполнения возложенных обязанностей», – заверил он.

Женис Касымбек поставил задачи перед вновь назначенным акимом.

«Стабильное теплоснабжение города очень волнует жителей. Держите на особом контроле вопрос установки нового котла № 7. Остаётся на особом контроле и подготовка и прохождение отопительного сезона, – обозначил значимые направления глава региона. – Приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни темиртаусцев: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, качественные дороги, уютные улицы и парки, скверы, вопросы экологии».

Ораз Таурбеков на государственной службе – более 20 лет. Работал в органах налоговой службы, где прошёл путь от инспектора до руководителя. Возглавлял Налоговый комитет Караганды, затем был заместителем председателя Налогового комитета по Карагандинской области, руководителем в Павлодарской области, столице.

Работал председателем правления Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК.

Занимал руководящие должности в крупных коммерческих структурах.

Работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК. Был членом Ревизионной комиссии по Карагандинской области. Возглавлял управление экономики Карагандинской области.

С июля 2019 года до настоящего времени был акимом города Балхаша.