Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата Жанаозена кандидатуру нового акима, вместо перешедшего на другую работу Максата Ибагарова. Новым кандидатом, согласованным с Администрацией Президента РК стал Айбек Косуаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» и Университет транспорта и права имени Кунаева по специальности «Экономист».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании «Каражанбасмунай». С 2001 по 2004 год занимался частным предпринимательством. С 2004 по 2006 год являлся исполнительным директором АО «Жазық». С 2007 года по 2020 год работал председателем правления компании «Таушық ауыл шаруашылығы».

С января 2020 года по настоящее время – аким Тупкараганского района Мангистауской области.

Депутаты поддержали кандидатуру, предложенную акимом Мангистауской области, и пожелали новому акиму удачи в работе.

Нурлан Ногаев в свою очередь дал ряд конкретных поручений новому акиму, касающихся социально-экономического развития Жанаозена.