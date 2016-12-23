Назначен новый директор Алматинского зоопарка

Ержан Еркинбаев назначен новым директором Алматинского зоопарка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Напомним, что предыдущий директор зоопарка Алматы Канат Каримов сообщил об уходе со своего поста в ноябре. Он подвергся жесткой критике общественности после гибели животных в зоопарке – шести снежных барсов, тигрицы, жирафа и гепарда.
Ержан Еркинбаев родился 7 июня 1982 года в Шу Жамбылской области, в семье железнодорожников. Там же окончил первые три класса средней школы. После переезда семьи из Шу в Алматы продолжил среднее образование сначала в средней школе поселка КИЗ Каскеленского района Алматинской области, с 1994 по 1995 годы был учеником Казахско-американской школы, а в 1996 году сдал экзамены в Казахско-турецкий лицей, который успешно закончил в 1998 году.
Получив среднее образование, в 1998 году Ержан Еркинбаев поступил на факультет международного права Казахской государственной юридической академии в Алматы. Успешно закончил вуз в 2002 году, вместе с дипломом о высшем образовании получил звание лейтенанта мотострелковых войск военной кафедры.
В 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы.
В 2003-2005 годах под руководством Еркинбаева были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов "Mariott Aktau Hotel", "Mariott Atyrau Hotel", "Mariott Executive Apartments Atyrau". Он проделал серьезную работу по развитию въездного туризма в Республике Казахстан, неоднократно представлял нашу страну на международных туристических выставках по туризму в Берлине, Лондоне, Мадриде.
В период с 2005 по 2007 год работал в должности директора отдела по развитию проектов компании "Capital Partners", а в 2007 году стал управляющим директором и принял на себя общее руководство деятельностью группы компаний "Capital Partners", а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования.
Работая на данной позиции, занимался развитием двух первых в Казахстане международных британских школ Haileybury UK и до настоящего времени остается независимым директором данных школ.
В 2009 году Еркинбаев назначен генеральным директором горнолыжного курорта "Шымбулак".
В 2013 году руководством города было принято решение о передаче в доверительное управление под началом Ержана Еркинбаева высокогорного спорткомплекса "Медеу". В результате за прошедшие два года удалось вывести объект на самоокупаемость и тем самым значительно снизить нагрузку на государственный бюджет, а также вернуть утраченную в постсоветские годы культуру массовых катаний.
Еркинбаев свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками. Женат, воспитывает сына и дочь.