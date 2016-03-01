Назначен новый гендиректор Microsoft Казахстан

Технологии
421
Кожагулова Асель
Фото с сайта n.capital-expert.com
Константин Назаров назначен новым генеральным директором "Microsoft Казахстан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Microsoft объявляет о назначении Константина Назарова новым генеральным директором компании в Казахстане. Константин сменит на посту гендиректора Алексея Рештенко, который успешно руководил офисом корпорации в Казахстане более двух лет и внес значительный вклад в развитие компании, ИТ-индустрии и бизнес-среды в стране.

До назначения Константин занимал должность директора по стратегическому развитию бизнеса в офисе Microsoft в Чехии. На посту гендиректора он будет отвечать за общее управление компанией, бизнес-стратегию, партнерство с бизнесом, частными и государственными организациями, обеспечивая дальнейшую поддержку Microsoft в развитии экономики и общества с помощью технологий.

До прихода в Microsoft, Константин Назаров более 4 лет руководил бизнесом компании General Electrics в Казахстане и Центральной Азии, а также занимал ряд руководящих должностей в General Electrics, Shell и ведущих консалтинговых компаниях. Он окончил Рудненский индустриальный институт в Казахстане, а также получил MBA в университете КИМЭП.

Компания Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий диапазон устройств, программного обеспечения и IT-услуг. Это одна из крупнейших в мире корпораций, работающая в более чем 120 странах мира. Портфель продуктов и услуг Microsoft включает настольные и сетевые операционные системы, устройства, серверные приложения, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для конечных пользователей, облачные решения, интерактивные программы, сервисы и игры, средства для работы в Интернет, инструменты разработки и многое другое. Microsoft действует в Казахстане с 2002 года.

Популярное

Все
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Красиво шить не запретишь
Войти в топ мировых вузов
Берут одни, отдают другие
Школьница из Аккольского района вместе со своим учителем стала автором мужского парфюма
Воровать – так по полной?
То деньги присвоят, то перемены урежут
Куда уходит Каспий?
Не будут платить – отключим газ!
Вот уже две недели в Семее не утихают споры вокруг нового генерального плана города
Подсчитать точное количество лошадей, павших от бескормицы в области Улытау, крайне сложно
Ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов
Лапша без посредников
Эмоции, впечатления, опыт
Обещают, что будет красиво
Должны ли врачи скорой помощи разуваться или надевать бахилы, приезжая на вызов?
В Костанайской области не хватает 248 врачей, 74 из них нужны на селе
Нужны ли посредники?
Время большой воды
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Применение ИИ в законотворчестве обсудили сенаторы с экспер…
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце …
Маск нацелен на конкуренцию с YouTube

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]