Назначен новый гендиректор Microsoft Казахстан

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Константин Назаров назначен новым генеральным директором "Microsoft Казахстан", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
Microsoft объявляет о назначении Константина Назарова новым генеральным директором компании в Казахстане. Константин сменит на посту гендиректора Алексея Рештенко, который успешно руководил офисом корпорации в Казахстане более двух лет и внес значительный вклад в развитие компании, ИТ-индустрии и бизнес-среды в стране.
До назначения Константин занимал должность директора по стратегическому развитию бизнеса в офисе Microsoft в Чехии. На посту гендиректора он будет отвечать за общее управление компанией, бизнес-стратегию, партнерство с бизнесом, частными и государственными организациями, обеспечивая дальнейшую поддержку Microsoft в развитии экономики и общества с помощью технологий.
До прихода в Microsoft, Константин Назаров более 4 лет руководил бизнесом компании General Electrics в Казахстане и Центральной Азии, а также занимал ряд руководящих должностей в General Electrics, Shell и ведущих консалтинговых компаниях. Он окончил Рудненский индустриальный институт в Казахстане, а также получил MBA в университете КИМЭП.
Компания Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий диапазон устройств, программного обеспечения и IT-услуг. Это одна из крупнейших в мире корпораций, работающая в более чем 120 странах мира. Портфель продуктов и услуг Microsoft включает настольные и сетевые операционные системы, устройства, серверные приложения, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для конечных пользователей, облачные решения, интерактивные программы, сервисы и игры, средства для работы в Интернет, инструменты разработки и многое другое. Microsoft действует в Казахстане с 2002 года.