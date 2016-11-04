Назначен новый глава КУИС МВД Казахстана

Азамат Базылбеков возглавил Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов представил личному составу центрального аппарата КУИС нового председателя – полковника юстиции Азамата Базылбекова, работавшего здесь на должности первого заместителя", – говорится в распостраненном сообщении.
Кроме того, этим же приказом министра назначены на должность первого заместителя председателя КУИС полковник юстиции Бекбулат Туремуратов и заместителем председателя – Дархан Канатбеков.
"Бывший председатель КУИС генерал-майор юстиции Бауржан Бердалин оставлен в распоряжении МВД", – уточняется в сообщении.