Назначен новый главный тренер сборной Испании по футболу

Фото с сайта eurosport.ru
Новым главным тренером сборной Испании по футболу назначен Хулен Лопетеги. Об этом в четверг, 21 июля, появилась информация на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Последним местом работы 49-летнего специалиста был португальский "Порту" (2014–2016), с 2010 по 2014 годы он возглавлял молодежные сборные Испании разных возрастов.
65-летний дель Боске тренировал национальную команду с 2008 года. Он подал в отставку со своего поста после чемпионата Европы 2016 года во Франции, где сборная Испании не сумела защитить титул и выбыла из борьбы уже на стадии 1/8 финала, уступив итальянцам со счетом 0:2.