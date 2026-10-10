Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана

Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ССО ВС возглавит подполковник Саят Исанов, ранее служивший в должности замкомандующего этим же подразделением.

«Распоряжением Главы государства Исанов Саят Серикказыевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан», — сказано в документе Акорды.

Ранее эту должность занимал Айдос Мырзахметов, который в конце сентября возглавил Минобороны.