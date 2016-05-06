Назначен новый министр сельского хозяйства РК

Указом Главы государства Аскар Мырзахметов назначен новым министром сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Также указами Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан и Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
Отметим, что в 2005–2006 годах Аскар Мырзахметов уже занимал должность главы МСХ.
Аскар Исабекович Мырзахметов родился 1 октября 1962 года. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, целевую аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. По образованию – зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук.
Работал научным работником в системе Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.
В 1991–1995 годах – вице-президент акционерного общества "Республиканская строительная биржа "Казахстан", председатель правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, компании "Электронный магазин".
Генеральный директор инвестиционной фирмы Tasmo (1995–1996);
Генеральный директор АО "Агро-лизинг" (1996–1999);
Внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан (1997–1999);
Председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (03.1999–08.1999);
Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (08.1999–06.2002);
В период с 1999 по 2002 год Аскар Мырзахметов возглавлял совет директоров, являлся членом совета директором "Продкорпорации".
С июня 2002 года – первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
Указом Президента Казахстана от 25 августа 2005 года назначен министром сельского хозяйства.
26 апреля 2006 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, в данной должности проработал до 18 сентября 2007 года.
С сентября 2007 по март 2009 года – руководитель АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Онтустiк" ( Шымкент, Южно-Казахстанская область).
4 марта 2009 года назначен акимом Южно-Казахстанской области.
8 августа 2015 года освобожден от должности акима Южно-Казахстанской области и назначен первым заместителем Председателя партии "Нур Отан".
Имеет награды: орден "Құрмет" (2010), орден Дружбы (Россия) (2013), медаль "20 лет Независимости Республики Казахстан" (2011).