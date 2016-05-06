Назначен новый министр сельского хозяйства РК

Политика
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Ксения Воронина
Указом Главы государства Аскар Мырзахметов назначен новым министром сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также указами Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан и Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Отметим, что в 2005–2006 годах Аскар Мырзахметов уже занимал должность главы МСХ.

Аскар Исабекович Мырзахметов родился 1 октября 1962 года. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, целевую аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. По образованию – зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук.

Работал научным работником в системе Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.

В 1991–1995 годах – вице-президент акционерного общества "Республиканская строительная биржа "Казахстан", председатель правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, компании "Электронный магазин".

Генеральный директор инвестиционной фирмы Tasmo (1995–1996);

Генеральный директор АО "Агро-лизинг" (1996–1999);

Внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан (1997–1999);

Председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (03.1999–08.1999);

Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (08.1999–06.2002);

В период с 1999 по 2002 год Аскар Мырзахметов возглавлял совет директоров, являлся членом совета директором "Продкорпорации".

С июня 2002 года – первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Указом Президента Казахстана от 25 августа 2005 года назначен министром сельского хозяйства.

26 апреля 2006 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, в данной должности проработал до 18 сентября 2007 года.

С сентября 2007 по март 2009 года – руководитель АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Онтустiк" ( Шымкент, Южно-Казахстанская область).

4 марта 2009 года назначен акимом Южно-Казахстанской области.

8 августа 2015 года освобожден от должности акима Южно-Казахстанской области и назначен первым заместителем Председателя партии "Нур Отан".

Имеет награды: орден "Құрмет" (2010), орден Дружбы (Россия) (2013), медаль "20 лет Независимости Республики Казахстан" (2011).

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