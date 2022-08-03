Фото: polisia.kz
Политика , Кадровые назначения
Назначен новый начальник Департамента полиции Кызылординской области

Мухтар Кожабаев назначен начальником Департамента полиции Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

2 августа в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах внутренних дел, состоялся актив Кызылординской области. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев представил Мухтара Кожабаева, назначенного начальником Департамента полиции Кызылординской области.

Мухтар Кожабаев родился 17 августа 1968 года. Трудовую деятельность начал в 1987 году в рядах Вооруженных сил. В 1992 году стал инспектором дорожно-патрульной полиции отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД.

В 2009 году был назначен заместителем начальника Управления внутренних дел города Шымкента. А с 2009 по 2015 годы работал начальником управления тылового обеспечения Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

В ноябре 2018 года стал заместителем начальника Департамента полиции Туркестанской области.


 

 

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