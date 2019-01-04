Назначен новый начальник Карагандинской академии МВД

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Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Берик Бисенкулов представил личному составу Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова нового начальника – полковника полиции Акынкали Дарменова, передает Kazpravda.kz
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По информации пресс-службы МВД РК, Дарменов А.Д. родился в 1978 году в Костанайской области. Является выпускником Алматинского юридического института МВД Республики Казахстан, окончил адъюнктуру Академии МВД, кандидат юридических наук.
В 2008 году обучался в Европейском Центре исследований по вопросам безопасности им. Дж. К. Маршалла в Германии, в 2012 году окончил Кембриджский университет в Великобритании по государственной программе "Болашак".
Отмечается, что Дарменов А.Д. обладает достаточным опытом в научно-преподавательской сфере, прошел путь от рядового следователя до начальника департамента кадровой политики МВД Республики Казахстан.
Генерал-майор полиции Кенжетаев Д.Т., ранее занимавший должность начальника Академии, уволен из органов внутренних дел.
Напомним, 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса было записано видеопоздравление
, в котором он называет свое окружение "братвой" и желает правнукам коллег "пользоваться нашими связями".
Позднее решением дисциплинарной комиссии заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков А.Р. уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу.