Кадровые назначения
Назначен новый начальник Костанайской академии МВД
Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника Костанайской академии МВД РК назначен полковник полиции Нурлан Амангельдинович Биекенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нового начальника Академии личному составу представил начальник департамента кадровой политики МВД Серик Суйнбаев.



Нурлан Биекенов работал преподавателем, начальником кафедры Карагандинской академии МВД, начальником управления департамента кадровой работы МВД, заведующим сектора отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

В ходе встречи Серик Суйнбаев рассказал сотрудникам академии об основных мероприятиях по модернизации учебных заведений МВД, в том числе о новых требованиях к подготовке и обучению полицейских.

Так, в рамках Дорожной карты с 2019 года прекращается набор в Костанайскую академию по программе бакалаврита. В связи с чем, планируется осуществлять курсы первоначального обучения для кандидатов на службу в ОВД по линии административной полиции, со сроком обучения 3 месяца. Первый заезд для 200 человек запланирован в мае т.г.

Кроме того, для академии предусматривается выделение 20 приемных мест по программе научно-педагогической магистратуры. Планируется дальнейшее развитие дополнительного образования, курсы повышения квалификации и переподготовки кадров будут направлены на приобретение практических навыков, необходимых для выполнения задач стоящих перед сотрудниковми ОВД.

Получит свое развитие и цифровизация учебных заведений, планируется подключение к информационным системам, расширение программ дистанционного обучения, создание виртуальной академии.

Этим же приказом начальник Академии генерал-майор полиции Кызылов Мирлан Ахмедиевич вышел на заслуженный отдых.

Популярное

Все
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
13 апреля 2022
​​​​​​​Все – в сад!
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
12 апреля 2022
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео

Читайте также

Кадровые назначения
Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Кадровые назначения
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Кадровые назначения
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Кадровые назначения
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021