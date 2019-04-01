Назначен новый начальник Костанайской академии МВД
Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника Костанайской академии МВД РК назначен полковник полиции Нурлан Амангельдинович Биекенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Нового начальника Академии личному составу представил начальник департамента кадровой политики МВД Серик Суйнбаев.
Нурлан Биекенов работал преподавателем, начальником кафедры Карагандинской академии МВД, начальником управления департамента кадровой работы МВД, заведующим сектора отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.
В ходе встречи Серик Суйнбаев рассказал сотрудникам академии об основных мероприятиях по модернизации учебных заведений МВД, в том числе о новых требованиях к подготовке и обучению полицейских.
Так, в рамках Дорожной карты с 2019 года прекращается набор в Костанайскую академию по программе бакалаврита. В связи с чем, планируется осуществлять курсы первоначального обучения для кандидатов на службу в ОВД по линии административной полиции, со сроком обучения 3 месяца. Первый заезд для 200 человек запланирован в мае т.г.
Кроме того, для академии предусматривается выделение 20 приемных мест по программе научно-педагогической магистратуры. Планируется дальнейшее развитие дополнительного образования, курсы повышения квалификации и переподготовки кадров будут направлены на приобретение практических навыков, необходимых для выполнения задач стоящих перед сотрудниковми ОВД.
Получит свое развитие и цифровизация учебных заведений, планируется подключение к информационным системам, расширение программ дистанционного обучения, создание виртуальной академии.
Этим же приказом начальник Академии генерал-майор полиции Кызылов Мирлан Ахмедиевич вышел на заслуженный отдых.