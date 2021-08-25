Назначен новый начальник службы безопасности Елбасы
Жасулан Сарсембай назначен начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Сарсембай Жасулан Аманжолулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Байбосынов Батырбек Бердыбаевич освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.
Ранее сообщалось, что Распоряжением Главы государства заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан назначен Батырбек Байбосынов.