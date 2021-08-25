Кадровые назначения
Назначен новый начальник службы безопасности Елбасы
Жасулан Сарсембай назначен начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.    

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Сарсембай Жасулан Аманжолулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Байбосынов Батырбек Бердыбаевич освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что Распоряжением Главы государства заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан назначен Батырбек Байбосынов.


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