Назначен новый председатель суда Нур-Султана

Сегодня председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абдрашит Жукенов представил коллективу нового председателя суда города Нур-Султана Акана Жумагулова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного суда.

Акан Маратович Жумагулов, ранее возглавлявший судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда, назначен на должность председателя городского суда столицы Указом Президента от 11 июля 2022 года.

Представляя нового председателя столичного суда, Жукенов охарактеризовал его как зарекомендовавшего себя в судейском корпусе высококвалифицированного профессионала, уделяющего особое внимание вопросам правоприменительной практики и качеству отправления правосудия.

Председатель коллегии Верховного суда представил также председателей районных судов и судей городского суда столицы, назначенных этим же указом.

Так, председателем Есильского районного суда назначен Алмас Салимов, председателем районного суда №2 Есильского района – Дауренбек Даумов.

На должность судьи суда Нур-Султана назначены Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова, Анар Каримова.