Назначен новый президент Национального центра государственной научно-технической экспертизы

Председатель Комитета науки МНВО РК представил коллективу НЦГНТЭ нового руководителя и пожелал ему успехов на важном посту.

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Кашкинбеков Арман Каирберлиевич назначен президентом АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Министр Саясат Нурбек поблагодарил экс-президента Национального центра государственной научно-технической экспертизы Ибраева Адиля Жунусовича за труд и отметил его заслуги в развитии науки в Казахстане.

«Адиль Жунусович возглавлял Центр с 2013 года и за это время внес свой неоценимый вклад в сферу отечественной науки. Благодарю вас за проделанную работу и желаю успехов в дальнейшей профессиональной карьере», – отметил министр.

Председатель Комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки представил коллективу НЦГНТЭ нового руководителя и пожелал ему успехов на важном посту.

Арман Кашкинбаев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова. В этом же году он поступил в магистратуру по стипендиальной программе «Болашак» в Университет Вандербилт, США.

Трудовую карьеру Арман Каирберлиевич начал в 1998 году в Университете Вандербилт, США, в котором поработал до 2000 года в качестве научного сотрудника и медиа аналитика.

С 2000 по 2019 годы работал в квазигосударственных, национальных компаниях на руководящих должностях.

В 2019-2020 годах занимал должность заместителя председателя правления АО «Фонд науки».

В 2020-2021 годах являлся главой по устойчивому развитию в Программе развития ООН.

С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам.