Постановлением Правительства Республики Казахстан Бейсембаев Гани Бектаевич назначен на должность вице-министра образования и науки РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.
Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.
Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.
В 1989-1990 годы — учитель казахского языка.
В 1990-1995 годы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.
В 1995-1997 годы — директор средней школы.
В 1997-2000 годы — ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования имени Ы. Алтынсарина Министерства образования и науки РК.
В 2000-2001 годы — руководитель отдела образования города Капшагай.
В 2001-2006 годы — директор центра дополнительного образования.
В 2006-2020 годы — генеральный директор международного центра образования.
В 2006-2007 годы — директор технико-экономического колледжа.
В 2020 году являлся директором Республиканского научно-практического центра «Учебник» МОН РК.
С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина МОН РК.