Назначен новый вице-министр сельского хозяйства РК
Нуржан Альтаев назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
"Постановлением Правительства РК Альтаев Нуржан Бауыржанович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК", – говорится в сообщении.
Нуржан Альтаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, в 2012 году – Академический инновационный университет. По специальности – юрист, экономист.
Трудовую деятельность начал в 2002 году. В 2005–2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях. В 2012–2014 годах возглавлял "Центр обслуживания предпринимателей", палату предпринимателей Южно-Казахстанской области.
С марта 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".