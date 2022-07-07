Фото: primeminister.kz
Кадровые назначения , Правительство , Здравоохранение
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана

Постановлением Правительства РК Есенбаев Бейбут Салымович назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в городе Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.

В 2009-2011 годы – эксперт в управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК.

В 2001-2013 годы – эксперт, главный эксперт, руководитель управления в департаменте стратегического развития Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2017 годы руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения РК.

В 2017-2020 годы – директор департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

С сентября 2020 года являлся директором Департамента развития электронного здравоохранения РК.

 

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