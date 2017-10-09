Назначен новый заместитель акима Астаны

Распоряжением главы столицы Аскар Амрин назначен заместителем акима города Астаны, передает Кazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Аскар Амрин окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности "юрист-международник", Корнельскую школу права (США), магистр права.
Трудовую деятельность начал в 1997 году юристом-консультантом Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области.
С 1997 по 2001 год занимал различные должности в Министерстве юстиции РК. С 2001 по 2003 год – заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. С 2003 по 2006 год – вице-министр финансов РК. С 2007 по 2009 год занимал различные должности в АО "Lancaster Invest". В 2012 году работал ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий РК. С 2012 по 2016 год – руководитель аппарата Генерального прокурора РК, первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
С 2016 по 2017 год – советник акима города Астаны.