Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

Кадровые назначения
73

Бауржан Асанов на госслужбе с 2006 года.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Заместителем акима Карагандинской области стал Бауржан Асанов, до настоящего назначения занимавший должность главы Абайского района. Он будет курировать вопросы аграрно-промышленного комплекса, земельные, ветеринарии и природопользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Бауржан Асанов родился в 1968 году в Караганде. В 1992 году окончил Московскую ветеринарную академию имени К. И. Скрябина. В 2003-м получил диплом юриста в Карагандинском государственном университете имени Е. А. Букетова. В 2009-м окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. В 2019 году получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Доктор делового администрирования. По специальности ветеринарный врач, юрист, экономист.

На госслужбе с 2006 года. В разные годы руководил отделами сельского хозяйства и земельных отношений Караганды, управлением сельского хозяйства Карагандинской области, управлением политики занятости населения Департамента занятости населения Министерства труда и соцзащиты населения РК в Астане, управлением ветеринарии Карагандинской области.

С декабря 2017 года и до нынешнего назначения работал акимом Абайского района.

 

 

Популярное

Все
Наш выбор
В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
Сразу на четверть подорожают с января 2023 года поездки в общественном транспорте Костаная
Ее картины не похожи ни на какие другие. Каждая работа – это манифест женских судеб, сотни глаз, глядящих сквозь века на мир. Гульмарал Таттибаева – художник, оживляющий историю
Нацбанк продолжит реализацию программы ипотечного жилищного кредитования «7–20–25»
Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?
Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области
Возить нельзя отменить
Тело 5-летней девочки на свалке: подозреваемым вынесли приговор в Алматинской области
Особое мнение Сейтказы Матаева
Акимат Шымкента признал долги перед поставщиками услуг по программе ArtSport и рассчитывается с предпринимателями
Итоги 2022 года в Казахстане: реальный сектор экономики
Вся королевская рать!
Колосок из прошлого века
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 декабря
Фермерский «форвард» против ценового роста
Запретов нет, но...
Пусть будет вечным стрелок ход
Герои в строю
«Хвосты» убрать, очистку завершить!
Коммунальная ломка
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Определены штрафы и тюремные сроки для врачей за вред здоровью и смерть пациента
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Кадровые назначения
Рахымжан Исакулов возглавил аппарат МИОР РК
Кадровые назначения
Назначен новый президент Национального центра государственн…
Кадровые назначения , Правительство
Кульгинов назначен заместителем премьер-министра РК
Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]