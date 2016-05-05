Назначен новый заместитель председателя НПП "Атамекен"

Экономика
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Решением президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" от 3 мая 2016 года заместителем председателя НПП РК "Атамекен", членом правления назначена Дана Жунусова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.  

"Дана Жунусова будет курировать вопросы ЕАЭС, ВТО, таможенного администрирования, технического регулирования, промышленной и инвестиционной политики, а также транспортной отрасли", – говорится в сообщении.

В информации отмечается, что 31-летняя Дана Жунусова является уроженкой города Целиноград. Окончила Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" с присвоением квалификации "экономист". В настоящее время является магистрантом Международной академии бизнеса по программе Европейского Университета.

Трудовую деятельность Жунусова начала в 2003 году главным специалистом в АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы". Затем работала главным менеджером в АО "Астана-Финанс", директором департамента в АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета VII зимних Азиатских игр 2011 года".

С 2013 по 2015 годы работала в должности: заместителя директора департамента по тарифообразованию, заместителя директора департамента экономической интеграции, директора департамента экономической интеграции, директора департамента промышленной и инвестиционной политики Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

С октября 2015 года по настоящее время – исполняющий обязанности заместителя председателя правления – директор департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

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