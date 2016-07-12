​Назначен официальный представитель

В 2003 году Арсен Бектасов окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «журналистика», а в 2008-м – Университет Анкары. С 2008 по 2010 годы обучался в Институте изучения арабского языка «Аль Ибана». В разные годы работал на телеканалах «Астана», «7 канал», информационном агентстве «КазТАГ», главным редактором газеты «На страже», в журналах Министерства внутренних дел РК: «Полиция.kz», «Будущее без наркотиков». С 2012 по 2014 годы работал в пресс-службе и Отделе международных связей и протокола Сената Парламента РК. Последнее место работы: пресс-служба правления Евразийской Группы. Владеет казахским, русским, арабским, турецким и английским языками.