Кадровые назначения
Назначен ответственный секретарь МИД РК
Распоряжением Главы государства Сейтимов Нурлан Мусатаевич назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Указом Главы государства Сейтимов Нурлан Мусатаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Таджикистан в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.

Нурлан Сейтимов родился в 1964 году в Алматинской области. Окончил юридический факультет КазГУ, факультет «Международные отношения» Дипломатической Академии МИД Российской Федерации (г.Москва). Кандидат политических наук.

Служил в рядах ВС СССР, работал в общественных и коммерческих организациях. В системе МИД РК с 1994 г. Работал специалистом департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК (1994-1996), третьим секретарем Отделения Посольства РК в ФРГ, вторым секретарем, начальником отдела департамента консульской службы (1997-2000), консулом Генерального консульства РК в г.Франкфурте-на-Майне, консулом Консульства РК в г.Ганновере (2000-2004).
С 2004 по 2007 гг. – начальник отдела, управления, заместитель директора департамента СНГ МИД РК.
С 2007 по 2010 гг. – главный инспектор, заместитель заведующего Центра внешней политики Администрации Президента РК.
С 2010 по 2013 гг. – советник-посланник Посольства РК в РФ (г.Москва).
С 2013 по 2016 гг. – генеральный консул РК в г.Франкфурт-на-Майне.
С марта 2016 по январь 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Таджикистане.
С 17 января 2019 года - Ответственный секретарь Министерства иностранных дел.

Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса

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