Назначен первый вице-министр цифрового развития РК

Постановлением Правительства РК Ахметжанов Ануар Муратович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Ануар Ахметжанов родился в 1975 году в Караганде. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, в 2000 году – университет Джонса Хопкинса.
Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.
В разные годы работал в ЗАО "ННК "Казахойл", ЗАО МНК "КазМунайТениз", АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", АО НК "КазМунайГаз", ТОО СП "КазГерМунай".
В 2012-2016 гг. занимал должность заместителя акима Карагандинской области.
В 2016 году был государственным инспектором Отдела государственного контроля и регионально-организационной работы Администрации Президента РК.
В 2016-2019 гг. – ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
В 2019 г. – ответственный секретарь Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
С августа 2019 года по настоящее время работал в должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.