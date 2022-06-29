Назначен первый заместитель акима Абайской области

По согласованию с Администрацией Президента, распоряжением главы Абайской области первым заместителем облакима назначен Каримов Айдын Мейрамбекович, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Айдын Каримов родился в городе Семее в 1988 году.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы работал в РГП «Центр по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу» МЧС РК, АО «Национальные информационные технологии», РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций», аппаратах акима столицы и Семея.

В 2012-2016 годы работал главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК (ныне – Министерство торговли и интеграции РК).

В 2016-2017 годы – заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола канцелярии Премьер-министра РК; в 2017-2019 годы – заведующий отделом внешних связей и протокола – шеф протокола, заведующий отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии Премьер-министра РК.

С ноября 2019 года занимал должность заместителя руководителя канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.