Назначен первый заместитель акима Мангистауской области

Новым первым заместителем акима Мангистауской области назначен Жумабай Карагаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

27 января глава региона Нурлан Ногаев представил активу области Ж. Карагаева, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента РК.

Жумабай Карагаев – выпускник Государственной академии нефти и газа имени И. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений» кандидат технических наук.

Имеет 22-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе.

В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау. Работал заместителем акима Атырау.

Занимал должности руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области, акима Макатского района и заместителя акима Атырауской области.

С декабря 2019 по январь 2022 года – вице-министр энергетики РК.

Аким области подчеркнул, что профессиональный опыт и знания Жумабая Карагаева должны быть направленны на решение вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам совещания глава региона дал ряд конкретных поручений своему новому заместителю.