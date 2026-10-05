Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК

Распоряжением Главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Айткурман Омарбеков окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации по специальности «Организация морально-психологического обеспечения»; Евразийский гуманитарный институт, специальность «юриспруденция».
1997-2014 гг. служба в Республиканской гвардии Республики Казахстан.
2014–2022 гг. служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.
В январе 2022 года Распоряжением Президента РК назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения.
В феврале 2022 года Распоряжением Президента РК назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения.
Указом Главы государства от 22 октября 2022 года №1057 присвоено специальное звание "генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан".