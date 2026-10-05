Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК

Распоряжением Главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду