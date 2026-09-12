Назначен председатель Комитета фармации МЗ РК

Кадровые назначения

Трудовую деятельность Бауыржан Джусипов начал фельдшером скорой помощи в Шымкенте

Фото: МЗ РК

Бауыржан Джусипов назначен председателем Комитета фармации Министерства здравоохранения Казахстана. Соответствующий приказ подписал глава ведомства, передает Kazpravda.kz.

Бауыржан Джусипов родился в 1981 году в Шымкенте. Окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию и Медицинский университет Астана. Имеет степень магистра общественного здравоохранения.

Трудовую деятельность начал в 2002 году фельдшером станции скорой медицинской помощи Шымкента.

«С марта 2025 года Бауыржан Джусипов занимал должность председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК», — сообщили в МЗ РК.

В 2007–2010 годах он работал врачом-хирургом Национального научного медицинского центра, затем до 2013 года — менеджером Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга.

С 2013 по 2017 год Джусипов занимал руководящие должности в Республиканском диагностическом центре.

В 2022–2025 годах работал на руководящих должностях в Управлении делами Президента РК.

#Минздрав #назначения #фармация

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