Политика

Назначен председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК

Айнур Курамысова

Председателем Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан назначен Канат Баедилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Баедилов К. Е. назначен председателем Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице пресс-службы в Twitter.

На этой должности Баедилов сменил Руслана Бекетаева, который ранее постановлением Правительства РК был назначен на пост вице-министра финансов страны.

Канат Баедилов родился в 1967 году в Алматинской области. Окончил в 1991 году Алма-Атинский институт народного хозяйства. В 2003 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Кандидат экономических наук.

С 1991 по 1992 год работал старшим контролером-ревизором Контрольно-ревизионного управления Алматинского областного финансового управления. С 1992 по 1998 год – старший контролер-ревизор, главный контролер-ревизор, начальник отдела, заместитель начальника управления Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан по Алматинской области. С 1998 по 1999 год – начальник отдела управления Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан по Алматинской области, с 1999 по 2002 год  – председатель Налогового комитета по Турксибскому району Алматы, с 2002 по 2003 год – председатель Налогового комитета по Медеускому району Алматы, с 2003 по 2008 год – и. о. председателя, председатель Налогового комитета Алматы, с 2008 по 2009 год – заместитель председателя Налогового комитета МФ РК, с апреля 2009 года занимал пост начальника налогового департамента Астаны.

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